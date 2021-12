Banca Ifis, balzo in borsa su trasferimento holding a Losanna

Banca Ifis

(Teleborsa) -per, che risulta il miglior titolo del FTSE Italia All-Share in apertura di seduta, dopo che l'azionista di controllo La Scogliera S.p.A. (titolare del 50,5% del capitale) ha comunicato che risulta efficace la delibera dinel Cantone di Vaud (Losanna, Svizzera). Il trasferimento della sede legale di La Scogliera "nasce da motivazioni personali del presidente e consente, tra l'altro, di mantenere la promessa fatta ad aprile 2019 per la quale si sarebbe individuata un'operazione alternativa alla fusione inversa di La Scogliera in Banca Ifis", ha evidenziato la banca.Il rialzo del titolo deriva dal fatto che, con questa operazione, Banca Ifis sarà. Con il trasferimento della sede legale della holding, la banca non dovrà più consolidarla ai fini dei calcoli dei requisiti patrimoniali. Analizzando i conti a settembre 2021, il CET1 di Banca Ifis è a 11,68% consolidando La Scogliera come richiede la normativa UE e sarebbe stato del 16,24% senza consolidamento.Il titolo spicca il volo a Piazza Affari, dove si attesta a 16,84, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 17,04 e successiva a quota 17,63. Supporto a 16,45.