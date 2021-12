ePrice Operations approva bilancio 2020 e presenta domanda di concordato

ePrice

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato del commercio elettronico, ha comunicato che quale socio unico didella stessa ePrice Operations. Inoltre, la controllata haal Tribunale di Milano. "Allo stato la prospettiva di ePrice Operations è di poter strutturare un piano basato sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis della Legge Fallimentare - si legge in una nota - l'accesso al concordato non comporterà, dunque, interruzione dell'attività di impesa che, nelle more dalla elaborazione del piano, proseguirà regolarmente".Il bilancio 2020 di ePrice Operations evidenzia:a 101,4 milioni di euro (-23% sul 2019), EBITDA adjusted a -14 milioni di euro (-11,9 milioni l'anno prima),a -30.523 euro (-3,709 milioni rispetto al 2019) per effetto delle svalutazioni non ricorrenti iscritte nel corso dell'anno per circa 7,7 milioni e storno di imposte anticipate per circa 1,6 milioni,pari a -15,905 milioni di euro (indebitamento) epari a -17,227 milioni di euro.