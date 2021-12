Manovra, il governo pone la questione di fiducia alla Camera: domani sera il voto

(Teleborsa) - Il Governo ha posto laalla Camera sulla. Si è riunita quindi la conferenza dei capigruppo, chiamata a decidere sul prosieguo dei lavori dell'Aula. "Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera sull'articolo 1 delcon la manovra 2022 nel testo approvato dal Senato", si legge in una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio.Ilè atteso nella serata di. Lasi avvia così a incassare il via libera definitivo del Parlamento. Poi toccherà all'esame degli ordini del giorno mentre l'ok definitivo al provvedimento è previsto nella stessa nottata o nella mattinata del 30 evitando così l'esercizio provvisorio.