Cal-Maine Foods, trimestrale deludente a causa di aumento costi

Cal-Maine Foods

(Teleborsa) -, il più grande produttore statunitense di uova fresche, ha registratoper il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 27 novembre 2021. Lesono aumentate del 12,5% a 390,9 milioni, rispetto ai 347,3 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, mentreè stato di 1,2 milioni di dollari, o 0,02 dollari per azione, contro un utile netto di 12,2 milioni di dollari, o 0,25 dollari per azione di un anno fa. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 387,8 milioni di dollari e un utile per azione di 0,30 dollari."Siamo lieti che i nostri risultati operativi abbiano contribuito a guidare un ritorno a una modesta redditività nel secondo trimestre, nonostante", ha commentato Dolph Baker, chairman e CEO di Cal-Maine Foods.per dozzina di uova, sempre nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, sono aumentati del 21,6% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, un aumento principalmente legato ai maggiori costi di alimentazione, che erano già aumentati del 29% rispetto all'anno precedente. "Prevediamo che iquest'anno fiscale, date le continue interruzioni legate alla pandemia, fluttuazioni meteorologiche, problemi geopolitici e di trasporto", ha aggiunto il CEO.