Finanza.tech debutta col botto: a metà seduta rialzo teorico del 50%

Finanza.tech

(Teleborsa) - Debutto col botto per, società di consulenza finanziaria focalizzata sulle PMI italiane. Nella prima seduta su Euronext Growth Milan, mostrando una quota 1,8 euro per azione rispetto agli 1,2 euro per azione del collocamento. In fase di collocamento Finanza.tech ha raccolto 3,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 22,57% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 15,5 milioni di euro. Si tratta dellasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 174 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Quello che raggiungiamo oggi è un traguardo straordinario per Finanza.tech e per tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto - ha commentato il- Questo risultato è frutto del lavoro e dell'impegno di tutto il team, che ringrazio per la passione che dimostra ogni giorno. La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta un punto di svolta decisivo per la nostra crescita. Oltre ad ampliare il team e rafforzare i nostri investimenti in comunicazione, potremoe, conseguentemente, il costo sistemico dell'allocazione dei capitali."Amplieremo la nostra offerta con nuovi servizi per imprese e investitori sfruttando i dati della PSD2 e potenzieremo i nostri algoritmi di intelligenza artificiale per anticipare sempre meglio i bisogni dei nostri iscritti - ha aggiunto Occhinegro -. Grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato fino a qui: a Borsa Italiana, ai nostri Advisor, ai nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni e a tutti gli investitori che vorranno unirsi al nostro percorso".