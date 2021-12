Gruppo Iccrea riceve il primo rating ESG da Vigeo-Eiris

(Teleborsa) - Ilha ricevuto il suo, pari ad A1 (su una scala da D3- a A1+), dalla società Vigeo-Eiris (Gruppo Moody’s). Nella valutazione sono state evidenziate "le capacità del Gruppo di integrare i fattori ESG nelle strategie, nelle operazioni e nel processo di gestione del rischio, con avanzate prestazioni nella gestione dei rischi relativi alla sicurezza legale e al capitale umano e solide prestazioni in termini di efficienza operativa e reputazione", si legge in una nota di Iccrea.Inoltre, viene sottolineato che il rating di sostenibilità A1 consentirà al Gruppo die di affermare con maggiore enfasi l'attenzione agli storici valori della cooperazione di credito strettamente correlati al benessere sociale, economico e ambientale dei territori di riferimento."Il rating che ci è stato assegnato è un ulteriore e importante tassello del rilevante percorso avviato ormai più di due anni fa insieme al Consiglio di Amministrazione e ai vertici di Iccrea Banca - ha dichiarato- Con questo risultato accresciamo le nostre risorse per dialogare con il mercato e con gli altri nostri stakeholder"."Da oggi il nostro impegno sarà quello di, al fine di sostenere con sempre maggiore concretezza l'attuazione di pratiche virtuose sul territorio, con un indirizzo comune a tutela dei valori di sostenibilità e a beneficio delle nostre comunità e dell’intero Gruppo", ha aggiunto.