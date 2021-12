Ivass, nel 2020 raccolta premi ramo rc auto e natanti in calo

(Teleborsa) -che operano nel comparto auto in Italia assicurano(il 92,5% sono assicurati da imprese vigilate dall'Ivass), di cuiNelvigilate dall'Ivass hanno raccolto premi nel ramoper 12.492 milioni, in calo del 5,7% rispetto al 2019. Le autovetture pagano un premio medio (al netto degli oneri fiscali e parafiscali) di 315 euro, gli autocarri e i motocicli rispettivamente di 527 e 217 euro,E' quanto emerge dai Bollettini Statistici dell'Ivass sull'anno 2020.in diminuzione di due punti percentuali rispetto al 2019, anche per effetto delle restrizioni alla circolazione nella pandemia. Le frequenze per gli autocarri e i motocicli sono pari al 5,5% e al 2,8%, anch'esse in calo (erano rispettivamente pari al 6,9% e al 3,7% nel 2019). I sinistri con seguito sono 1,6 milioni, in calo di circa il 30% rispetto al 2019, con conseguente riduzione degli oneri per sinistri (-18,7%), pur in presenza di un aumento del costo medio del sinistro. L'utile del ramo è pari a 1.505 milioni (+134,8% rispetto al 2019).Nel ramo(coperture non obbligatorie accessorie alla r.c. auto e natanti), i premi raccolti dalle imprese vigilate sono pari a 3.142 milioni, in crescita dell'1% sul 2019; l'utile (419 milioni) è in decisa crescita (+258,1%) rispetto al 2019. Sul fronte contenzioso r.c. auto e natanti, le cause pendenti in ogni grado di giurisdizione sono 215.569 (di cui 213.484 civili e 2.085 penali), in calo del 2,7% sul 2019 e del 29% sul 2010; i sinistri in causa sorti nel 2020 sono 55.499 (-17,3% rispetto all'anno precedente e -56,4% rispetto al 2010).