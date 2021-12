La variante Omicron frena i festeggiamenti del Capodanno in tutto il mondo

(Teleborsa) - Il timore per lafrena i festeggiamenti per ilin tutto il mondo. Nessuna festa in spiaggia a Copacabana a Rio de Janeiro, così come a Trafalgar Square a Londra, sugli Champs Elysees a Parigi mentre il countdown di Times Square a New York contingentato e i fuochi d'artificio a Sydney saranno caratterizzati da tamponi e limitazioni.Come sempre il nuovo anno inizierà, 13 ore prima che in Italia, a(o Christmas Island) dove passa la linea internazionale del cambiamento di data mentre gli ultimi a rimanere nel 2021 saranno gli abitanti delle, che festeggeranno 11 ore dopo l'Italia, considerate "Covid free", grazie ad uno stretto isolamento dal resto del mondo. Nessun countdown collettivo a Grand Park a, dove lo scoccare della mezzanotte potrà essere seguito solo in streaming.Niente riunioni con più di 10 persone a, dove non si potranno ammirare i fuochi d'artificio dalla Porta di Brandeburgo. Forti restrizioni, annullamenti di festeggiamenti e concerti anche in Belgio, Danimarca, Portogallo e in Spagna, dove salterà anche la festa tra le Ramblas di Barcellona.