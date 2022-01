Hyundai si aspetta balzo delle vendite nel 2022 nonostante 2021 deludente

(Teleborsa) -, il reparto automotive della multinazionale coreana Hyundai, ha registrato unrispetto all'anno precedente. Le vendite al di fuori della Corea sono aumentate del 7% a 3.164.143 unità, mentre le vendite nel paese d'origine sono diminuite del 7,7% a 726.838 unità, soprattutto a causa della carenza di semiconduttori che ha colpito l'intera industria. Con la domanda in ripresa in tutto il mondo nel 2022,, di cui 3,59 milioni di unità nei mercati esteri e 732.000 unità in Corea., che fa parte del gruppo Hyundai, ha annunciato di aver venduto. Le vendite nei mercati al di fuori della Corea hanno visto un aumento del 9,1% a 2.242.040 unità, mentre lee vendite in Corea sono state di 535.016 unità.. Per regione, Kia prevede di vendere 562.000 unità in Corea e 2,59 milioni di veicoli nei mercati al di fuori della Corea.Analizzata assieme, le due società, a quota 7,47 milioni di veicoli. Le due case automobilistiche hanno venduto 6,67 milioni di veicoli nel 2021, circa il 3,7% in meno rispetto al loro obiettivo combinato di 6,92 milioni di veicoli.