Lufthansa e Air France-KLM balzano in borsa su upgrade Citi

(Teleborsa) - Giornata sugli scudi per i titoli di Lufthansa, principale compagnia aerea tedesca, e Air France-KLM, holding franco-olandese che controlla le omonime compagnie aeree, dopo cheha promosso le loro azioni. L'intermediario finanziario ha promossoda "Sell", in quanto si aspetta che le compagnie aeree traggano beneficio dalla riapertura delle rotte asiatiche, specialmente in Cina. Il giudizio sul titoloè stato invece rivisto al rialzo aSpicca il volo, che si attesta a 6,599, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,716 e successiva a quota 7,049. Supporto a 6,383.Ottima anche la performance di, che si attesta a 4,015, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,047 e successiva a quota 4,143. Supporto a 3,951.