Covid, dal Governo nessun passo indietro sulla scuola: si rientra il 10 gennaio

(Teleborsa) - Nonostante lo scatto in avanti di alcune Regioni, ilsembra orientato a confermare il rientro in classe per ilmentre si ragione sulla possibilità di modificare le regole per quel che riguarda lee la distinzione tra studenti vaccinati e non. Le Regioni, che proprio di questo parleranno domani durante la Conferenza, spingono per eliminare il distinguo e, nel contempo, aumentare la soglia di positivi superata la quale le classi finiscono in Dad.Su quest'ultimo punto l'idea è quella di rivedere la definizione di undi contagi in classe, che permetta indistintamente a tutti gli alunni di andare in Dad. Al momento, su quest'ultimo aspetto l'ipotesi è di valutare tre o quattro contagi e, sotto questa cifra, prevedere l'per tutti. L'ha denunciato però "una serie di mancanze" in vista del rientro. "Era stato annunciato che sarebbero stati organizzati hub per fare tamponi agli studenti - ha affermato - ma a pochi giorni dalla riapertura non ne abbiamo contezza".Il Consiglio dei Ministri di mercoledì dovrebbe sciogliere invece i dubbi relativi all'estensione delsuoi luoghi di. Diversi organi di stampa danno il provvedimento per certo anche se resta un tema piuttosto complesso in cui pesa l'opposizione dei sindacati. In ogni caso la misura non dovrebbe essere immediata: la sua introduzione infatti potrebbe essere prevista a febbraio.