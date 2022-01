MIT SIM, Massimo Segre è salito al 20,6%

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha comunicato che ilcirca del capitale. In particolare, Segre ha acquistato in data 30 dicembre 2021, con data regolamento 3 gennaio 2022, 34.200 azioni MIT SIM. A seguito dell'acquisto, la partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la controllata MI.MO.SE. S.p.A risulta pari a 429.059 azioni, pari al 20,623%, rispetto al 17,878% detenuto prima dell'operazione.Oggi si muove al rialzo, che si attesta a 6,6, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,6 e successiva a 6,6. Supporto a 6,6.