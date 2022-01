Tonfo in borsa per Tinexta su indiscrezioni fusione con Prelios

Tinexta

(Teleborsa) - Pessima performance a Piazza Affari per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing. Il titolo mostra una quota 34,4 euro per azione. Sull'andamento in borsa pesano indiscrezioni che vorrebbero la società in trattativa per una, società di gestione e servizi immobiliari. Lo scrive Il Messaggero, sottolineando che con l'ausilio di JpMorgan per Prelios e di Rothschild per Tinexta, l'operazione prevede l'integrazione industriale a beneficio degli interessi coinvolti.Dietro l'operazione ci potrebbe essere anche, che è partner sia di Tinexta sia di Prelios, con cui ha creato una piattaforma sui crediti UTP. Secondo il quotidiano romano, un collegamento è il presidente di Tinexta, che è stato fra gli artefici della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi, quando era presidente dell'istituto di Torino.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 33,17 e successiva 31,95. Resistenza a 36,81.