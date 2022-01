UK, PMI manifattura sopra le attese a dicembre

(Teleborsa) - In Gran Bretagna l'indiceha registrato nel mese di dicembre un valore di, in leggero calo rispetto ai 58,1 punti del mese precedente. Lo rende noto una nota di IHS Markit/CIPS, sottolineando che si tratta del 19esimo mese in cui l'indice rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che separa la contrazione dall'espansione. Leerano per un indice in calo a"La produzione manifatturiera del Regno Unito è aumentata al ritmo più rapido in quattro mesi a dicembre, sostenuta da un aumento dell'assunzione di nuovo lavoro, dagli sforzi per ridurre gli arretrati di lavoro e dall'aumento dell'occupazione - ha commentato Rob Dobson, economista di IHS Markit - Sebbene l'aumento sia un passo positivo, la ripresa rimane contenuta rispetto alla metà dell'anno, poichéhanno limitato i tentativi di aumentare ulteriormente produzione"."I produttori hanno indicato che(in patria e all'estero) hanno colpito la domanda di esportazione alla fine dell'anno", ha aggiunto."Sebbene, ci sono almeno segnali che la situazione si stia stabilizzando, con i tempi di consegna dei fornitori che si allungano nella misura più debole per un anno a dicembre - ha sottolineato Dobson - Ciò ha contribuito a ridurre in parte gli aumenti dei prezzi dei fattori di produzione, ma l'inflazione dei costi è rimasta sufficientemente elevata da richiedere".