Milano
14:19
44.223
+0,24%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:19
9.701
-0,52%
Francoforte
14:19
24.140
-0,37%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ PMI composito Unione Europea in dicembre
PMI composito Unione Europea in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 10.10
Unione Europea,
PMI composito in dicembre pari a 51,9 punti
, in calo rispetto al precedente 52,8 punti.
Condividi
Leggi anche
PMI composito Unione Europea in novembre
PMI composito Unione Europea in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 3 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
Altre notizie
PMI servizi Unione Europea in dicembre
PMI manifatturiero Unione Europea in dicembre
Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 dicembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 dicembre 2025
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto