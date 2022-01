Worldline completa l'acquisizione del controllo di Axepta Italia (BNL)

Worldline

BNP Paribas

(Teleborsa) -, colosso francese del settore dei pagamenti e dei servizi transazionali, ha completato, società di acquiring di BNL (gruppo). L'operazione era stata annunciata a luglio 2021 . "La partnership rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di Worldline per accrescere la propria dimensione e la presenza diretta in un numero crescente di paesi in", si legge in una nota. Axepta Italia è uno dei maggiori acquirer italiani, con circa 200 milioni annui di transazioni di acquiring (quota di mercato di circa il 5% in MSV) con circa 220.000 POS gestiti. Il portafoglio clienti di Axepta, composto da circa, sarà ora integrato al portafoglio clienti di Worldline."L'esperienza e le competenze specifiche di Worldline daranno un contributo fondamentale al miglioramento e all'innovazione dell’offerta dei servizi di pagamento per i clienti di oggi e quelli di domani, dal piccolo operatore commerciale alle grandi aziende multinazionali alla ricerca di soluzioni di pagamento omnicanale", ha commentatoe Country Manager Italia Worldline Merchant Services. "Inoltre,che desiderino accedere a soluzioni di acquiring avanzate rafforzando la soddisfazione dei propri clienti, e mantenendo il pieno controllo della relazione commerciale", ha aggiunto.