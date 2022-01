Ryanair conferma impegno su base Torino

(Teleborsa) - ", la compagnia aerea n. 1 in conferma l'impegno sull'Italia e sulla sua base di Torino , che rappresenta un investimento a lungo termine diche porterà circaposti di lavoro diretti a".Così la compagnia in una nota sottolineando che "l'emergere dellae lehanno costrettoa ridurre ilsu tutto il suo network, inclusa Torino. Non sono stati ancora decisi ulteriori"Gli operativi - si legge ancora - saranno rivisti questo mese man mano che