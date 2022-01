Somec, ValueTrack alza target price dopo incremento quota in Fabbrica

Somec

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, portandolo a(da 40 euro). La revisione della valutazione è arrivato dopo che Somec ha annunciato (il 3 gennaio 2022) di aver sottoscritto un contratto di compravendita relativo all'. A seguito del closing (che avverrà entro e non oltre il 30 aprile 2022), Somec incrementerà la propria partecipazione indiretta di controllo dall'attuale 50,9% al 70,9%."Le interessanti prospettive di crescita del business delle facciate negli Stati Uniti e la minore perdita di dividendi alle minoranze di Fabbrica confermano", scrivono gli analisti.Intanto,registra unaa Piazza Affari e si attesta a 38,5. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 38,33 e successiva a 38,17. Resistenza a 38,83.