Istat, deficit 3° trimestre al 6,2%. Crescono consumi e potere d'acquisto famiglie

(Teleborsa) -, per effetto di un aumento delle entrate, che ha più che compensato l’aumento delle uscite. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, che che rileva un deficitrispetto al 9,8% del terzo trimestre 2020.Il(indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con(-6,4% nel terzo trimestre del 2020), mentre ilha avuto un’incidenza sul PIL del(-4,2% nel terzo trimestre del 2020).Laè stata pari, in aumento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ildelle famiglie consumatrici èrispetto al trimestre precedente, a fronte diche sono. La propensione al risparmio invece è scesa di 1,6 punti attestandosi all’11%, pur restano su livelli elevati rispetto al periodo pre-Covid.Ilè cresciutorispetto al trimestre precedente, a fronte di un aumento dello 0,6% del deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie.Lanon finanziarie, stimata al, è aumentata di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, mentre il, è diminuito di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, registrando un calo per il secondo trimestre consecutivo.