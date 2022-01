Eni si aggiudica cinque licenze esplorative in Egitto

Eni

(Teleborsa) -si è aggiudicata dal Ministero del Petrolio egiziano, quattro delle quali in qualità di Operatore,, a seguito della positiva partecipazione al bando "Egypt International Bid Round for Petroleum Exploration and Exploitation" 2021. Le licenze si trovano nel Mediterraneo Orientale (Blocco "EGY-MED-E5" in partnership con BP 50%-50% e Blocco "EGY-MED-E6" IEOC 100%), nel Golfo di Suez (Blocco "EGY-GOS-13" IEOC 100%) e nel Deserto Occidentale (Blocchi "Egy-WD- 7" in partnership con APEX 50%-50% e "EGY-WD-9" IEOC 100%) con una superficie totale di circa 8.410 kmq."Le licenze sono collocate all'interno diin grado di generare idrocarburi liquidi e gassosi, e possono contare anche su impianti di produzione e lavorazione vicini, oltre a un mercato esigente che consentirà una rapida valorizzazione delle potenziali scoperte esplorative", si legge in una nota del cane a sei zampe. Eni èed è attualmente il principale produttore del Paese con una produzione equity di idrocarburi pari a circa 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno.