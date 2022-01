Danieli, nuova commessa in Russia da 250 milioni di euro

Danieli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, ha comunicato la società siderurgica russale ha ordinato unper la produzione di rotaie, travi e profilati. Il progetto ha un valore di circa. L'impianto comprende: un'innovativa acciaieria con colata continua per la produzione di billette, blumi, minibramme e grezzi per profilati; un laminatoio a bassissime emissioni per rotaie e profilati di medie e grandi dimensioni. Danieli afferma che, nel progettare l'impianto, l'ingombro del capannone, i consumi elettrici e le emissioni di CO2 e di polveri sono stati ridotti al minimo.L'dell'esercizio 2021-22 per il gruppo Danieli "si mantienee quest'ultimo progetto conferma la leadership Danieli per impianti green a basse emissioni per modernizzare l'industria siderurgica, con un'importante riduzione delle emissioni CO2 medie per tonnellata prodotta d'acciaio", evidenzia una nota.