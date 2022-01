UE, surplus partite correnti in calo nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti dell'intera Unione Europea (EU-28) relativo al 3° trimestre del 2021 ha evidenziato un surplus di 72,1 miliardi di euro (2% del PIL), in calo rispetto all'avanzo di 103,1 miliardi (2,9% del PIL) registrato nel 2° trimestre.Lo comunica l'Ufficio statistico centrale della comunità europea (Eurostat), indicando che nel 3° trimestre del 2020 il saldo era positivo per 88,1 mld (2,6% del PIL).Separatamente, la BCE in quantificato il saldo cumulato delle partite correnti della Zona Euro alla fine del terzo trimestre in +333 miliardi di euro (2,8% del PIL dell'Area Euro), in aumento riaspetto ai 180 miliardi (1,6% del PIL) dell'anno precedente.