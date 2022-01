BASF punta a sviluppare tecnologia per utilizzo di gas marino ricco di CO2

BASF

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, ha firmato uncon China BlueChemical, uno dei principali produttori di gas naturale, e la società di ingegneria chimica Wuhuan Engineering per promuovere. China BlueChemical estrae grandi quantità di gas naturale offshore dai giacimenti nel Mar Cinese Meridionale. Il gas marino, a differenza del gas naturale commerciale, contiene però elevate concentrazioni di CO2 e quindi. "Il processo di separazione della CO2 dal gas naturale non solo aumenta il consumo di energia, ma contribuisce anche alla perdita di rendimento e alle emissioni dirette di carbonio", spiega una nota, e per questo ne limitano l'utilizzo."Attraverso i nostri sforzi congiunti, miriamo a s- ha affermato Detlef Ruff, vicepresidente senior Process Catalysts di BASF - Consideriamo questo un passo importante verso la realizzazione del nostro obiettivo comune di neutralità del carbonio a condizioni economicamente competitive".