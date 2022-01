Elezione Quirinale, ammessi in Aula solo 200 parlamentari

(Teleborsa) -impone un necessarioda parte del Parlamento in seduta comune. Lo avrebbe deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ancora in corso.Saranno ammessi a votare contemporaneamente, quindi ciascun gruppo parlamentare dovrà decidere quale sarà la propria rappresentanza in proporzione alla consistenza numerica.senza contingentamento per gruppo.Per votare saranno allestiti, quelli normalmente utilizzati per le votazioni a scrutinio segreto, ma dotati diPer la cerimonia deldel nuovo Presidente della Repubblica saranno, purché abbiano fatto un tampone la mattina stessa della cerimonia.