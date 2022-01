A Milano il caso Generali seguito da vicino da Ivass e Consob

Generali Assicurazioni

FTSE MIB

Leone di Trieste

(Teleborsa) - Resta sotto i riflettori di Piazza Affari il "caso Generali" dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni dal cda di Francesco Gaetano Caltagirone . Anche l'Ivass segue da vicino la vicenda "interessata al buon funzionamento della compagnia e del mercato", fa sapere l'agenzia Ansa che cita fonti dell'istituto di vigilanza.Una mossa, quella di Caltagirone, che ha messo in evidenza l'. Il top manager ha deciso di fare un passo indietro, dopo mesi di, a causa del modo in cui lavora il CdA. La sua persona - ha spiegato il Leone di Trieste in una nota - sarebbe stata "palesemente osteggiata, impedita dal dare il proprio contributo critico e ad assicurare un controllo adeguato".La vicenda Generali "è all'attenzione degli uffici della Consob anche nei suoi ultimi sviluppi" fa sapere sempre l'Ansa citando fonti della Commissione.Nel frattempo, il titolosi muove ancora con debolezza con una flessione dell'1,20%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,63 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,86.