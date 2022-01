BlackRock, utile trimestrale batte attese. AUM a 10 trilioni di dollari

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,61 miliardi di dollari, o 10,42 dollari per azione, nel quarto trimestre del 2021, in crescita del 2% rispetto agli 1,57 miliardi, o 10,18 per azione, dello stesso periodo del 2020. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 10,16 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Lesono aumentate del 14% a 5,11 miliardi di dollari, contro attese per 5,17 miliardi. Glisono arrivati a 10,01 trilioni di dollari, in aumento del 15% rispetto agli 8,68 trilioni di dollari di un anno fa.Glinel trimestre sono stati di 211,7 miliardi di dollari, cifra che porta quelli da inizio anno a quota 539,7 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, 100,5 miliardi arrivano dalla gestione attiva, 68 miliardi da indici e ETF, 43,9 miliardi dal Cash management e -0,7 miliardi dall'advisory. Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto 45,1 miliardi sono in Equity, 100,9 miliardi in Fixed income, 17 miliardi in Multi-asset e 5,5 in Alternatives."BlackRock ha prodotto la, con le nostre risorse in gestione che hanno raggiunto nuovi massimi - ha commentato il- Abbiamo generato 540 miliardi di dollari di afflussi netti nel 2021, inclusi 267 miliardi di dollari di active net inflows". "La nostra attività è più diversificata che mai: le strategie attive, comprese le alternative, hanno contribuito per oltre il 60% alla crescita organica delle commissioni di base del 2021. La nostra piattaforma ETF iShares, leader del settore, è rimasta un motore di crescita significativo con flussi record di 306 miliardi di dollari", ha aggiunto.