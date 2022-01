Sberbank, utile record nel 2021: oltre 14 miliardi di euro

(Teleborsa) - Sberbank ha registrato un(superiore a 14 miliardi di euro) nel 2021. Il profitto, riportato secondo le norme contabili russe, è stato in crescita del 74% rispetto ai 709,9 miliardi di rubli del 2020. La banca russa ha reso noto che i suoi prestiti aziendali sono cresciuti del 9,9% l'anno scorso e i prestiti al dettaglio sono cresciuti del 25,8%, aumentando il reddito netto da interessi del 12,3% e portando a un ritorno sul patrimonio netto del 24,8%."Nel 2021, Sberbank hae ha concesso prestiti per oltre 20 trilioni di rubli - ha commentato la CFO Alexandra Buriko - I sussidi statali e i nostri programmi hanno notevolmente aumentato l'accessibilità dei mutui e portato a una crescita record del portafoglio mutui del 29%".Ilè migliorato nell'anno al 30,1%. I cerano rispettivamente del 10,45% e del 10,87% al 1 gennaio 2022 (il calcolo dei coefficienti non include l'utile netto realizzato nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021).