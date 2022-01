Planetel, accordo di partnership tecnologica con inWebo

Planetel

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo di partnership tecnologica con inWebo – società francese leader nella Saas CyberSecurity con il più alto livello di sicurezza sul mercato - per l’erogazione ai propri Clienti di servizi di SaaS cybersecurity di autenticazione a più fattori (2FA/MFA).L’accordo - spiega una nota - prevede l’utilizzo e la fornitura da parte di Planetel delle soluzioni tecnologiche di inWebo che propone una soluzione SaaS di autenticazione a più fattori (2FA/MFA) sviluppata su tecnologia unica, brevettata e basata su chiavi dinamiche casuali, elemento che la differenzia in modo sostanziale dai competitor del settore.Le soluzioni inWebo consentono alle aziende di proteggere e semplificare l’accesso ai loro ambienti digitali interni utilizzando in sicurezza applicazioni sensibili come l’online banking e la firma digitale, grazie alla semplicità d’uso, alla possibilità di applicare la soluzione a tutti i device tecnologici, non solo allo smart phone ma anche PC e Browser, ed alle certificazioni (ANSSI, GDPR, PSD2, PCIDSS) che ne garantiscono la sicurezza.L'accordo è già operativo a livello nazionale; forti le attese, sia per le competenze messe in campo dalle due aziende, sia per la richiesta del mercato desideroso di soluzioni innovative e sicure, performanti ma anche economicamente competitive.