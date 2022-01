Aspi colloca sul mercato bond per 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Autostrade per l’Italia ha collocato, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) recentemente aggiornato, obbligazioni per 1.000 milioni di euro in due tranches da 500 milioni di euro con durata 6 e 10 anni.La, che è stata complessivamente di circa 2,3 miliardi, conferma il solido posizionamento della società sui mercati internazionali del credito.I proventi delle emissioni odierne forniscono ad Autostrade per l’Italia le risorse finanziarie per il pieno supporto degli importanti piani di investimento e manutenzione e per lo sviluppo del piano di digitalizzazione della rete, oltre che per finalità societarie generali.