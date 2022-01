Banco Desio rafforza l’offerta dei pagamenti digitali con Plick di PayDo

Banco Desio

(Teleborsa) -adotta Plick, un, che consente di inviare denaro a chiunque in Italia e in tutta Europa, in modo sicuro, tracciabile, irrevocabile e senza la necessità di conoscere le coordinate bancarie del beneficiario. Per effettuare il pagamento, sarà sufficiente indicare il numero di telefono o l’e-mail del ricevente., in modo semplice e veloce, attraverso DWeb e l’app DMobile integrando e utilizzando il servizio in totale sicurezza. Con Plick, chiunque può ricevere il pagamento con esito immediato anche nei giorni festivi, senza che il beneficiario, azienda o persona fisica, abbia il servizio attivo sul proprio conto corrente.come trasferimenti di denaro tra famigliari,come l’anticipo per l’acquisto di una automobile da un privato.che porterà a ottimizzare la gestione del tempo, rafforzando le relazioni. Grazie a questo nuovo servizio, il Banco potrà offrire un plus rispetto alle classiche modalità di trasferimento e pagamento, migliorando l’esperienza dei nostri clienti durante i loro pagamenti" - dichiara- ha dichiarato-. Un altro importante istituto come Banco Desio ha riconosciuto Plick come uno strumento altamente innovativo, che contribuisce al processo di digitalizzazione dei pagamenti con un servizio facilmente accessibile.e rafforza il percorso di innovazione e creazione di valore aggiunto per le banche che da sempre caratterizza PayDo".