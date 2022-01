Clabo spicca il volo dopo dati preliminari gestionali 2021

Clabo

(Teleborsa) -, risultando sospeso in asta di volatilità. Il titolo si attesta a quota 2,86 euro per azione, con un aumento del 10,85%, e risulta il migliore dell'indice FTSE Italia Growth. La società - quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel - ha registratopari a 51,5 milioni di euro (+43,8% rispetto al 2020), unnei 12 mesi pari a 50,7 milioni di euro (+32,5% rispetto al 2020) e una(No IFRS) in miglioramento a 34,9 milioni di euro rispetto ai 35,5 del 30 settembre 21 (36,9 milioni di euro incluso effetto IFRS)."Nel 2021 avevamo l'obiettivo di raggiungere almeno 45 milioni di euro di ricavi totali; siamo andati oltre i 50 grazie al- ha commentato il- Al pari, gli ordini raccolti sono stati superiori ai 50 milioni di euro, in crescita anche rispetto ai 46,9 milioni di Euro del 2019 pre-Covid19. I risultati dimostrano la forza del Gruppo che ha saputo reagire con prontezza e organizzazione manageriale alle avversità della pandemia pur operando, per una significativa parte del suo business, in un settore pesantemente penalizzato dagli effetti dei lockdown".