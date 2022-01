TrenDevice, ricavi 2021 sopra le attese grazie a boom 4° trimestre

TrenDevice

(Teleborsa) -ha registrato, in crescita del 115%, rispetto ai 3,3 milioni di euro registrati nel quarto trimestre del 2020.rispetto ai 9,3 milioni di euro dell'anno precedente, registrando un aumento del 71%. "Tale incremento risulta al di sopra delle previsioni del management", sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, che hanno- ha commentato il- I proceeds del mini Bond emesso negli scorsi mesi hanno consentito alla società di proseguire con gli investimenti per continuare a scalare il core business ed avviare nuovi filoni di ricavi, come il noleggio di device "."La crescita poderosa di ricavi, in particolare negli ultimi due trimestri, è: il miglioramento dell'esperienza di acquisto sul nostro e-commerce, grazie anche alla possibilità di pagamento rateale, la vendita di device sui principali marketplace esteri e l'avvio dei primi retail store fisici che, come da previsioni, ci hanno consentito di raggiungere nuove fasce di clientela", ha sottolineato il CEO. "Inoltre, i volumi raggiunti, insieme alle già annunciate azioni correttive intraprese dal management, stanno consentendo anche unrispetto al risultato conseguito nel primo semestre 2021", ha concluso Palmisano.La diffusione dei dati preliminari sul 2021 ha fatto schizzare il titolo in cima all'indice FTSE Italia Growth. È infatti ottima la performance di, che si attesta a 1,105 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,138 e successiva a 1,238. Supporto a 1,038.