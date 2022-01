Zignago Vetro migliora nei rating ESG

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha ottenuto, attivi nella reportistica ESG, nelle scorse settimane. In particolare:ha aggiornato il rating ESG alzandolo da 62/100 a 83/100 e collocato la società, con un doppio balzo, da livello SILVER alla parte alta del Livello PLATINUM;ha alzato il rating da 62/100 a 77/100;ha assegnato una valutazione di 11,9, collocandolo al 324° posto su 14.142 aziende valutate; 5° su 94 aziende del settore Containers & Packaging e 2° su 56 aziende del settore Metal & Glass Packaging (ciò ha portatoad assegnare a Zignago Vetro il posizionamento tra le REGIONAL TOP - RATED BADGE per il 2022)."Siamo particolarmente soddisfatti che il nostro gruppo abbia ottenuto questi rating ESG - ha commentato l'- Da molto tempo ci stiamo impegnando con assiduità e serietà perdi tutti i molteplici aspetti che vanno sotto l'ampio concetto di sostenibilità, non solo perché ci occupiamo di un materiale - il vetro - che è emblema di riciclabilità e circolarità, ma anche perché la virtuosità su molti altri temi, da quelli sociali a quelli del lavoro, sono da sempre un punto di riferimento che è parte della storia del nostro gruppo".