Health Italia, Cerved migliora il rating ESG

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha annunciato l', che registra un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente.Il Rating ESGerispetto alla valutazione 2024. Tra i risultati più significativi emergono riscontri positivi riguardo alle iniziative del gruppo in ambito ambientale, con un impegno crescente nella razionalizzazione dei consumi energetici e nella gestione responsabile delle risorse. In area sociale si confermano la crescita della forza lavoro, l'aumento delle ore di formazione pro capite e una forte attenzione al benessere organizzativo e alla conciliazione vita-lavoro, mentre sotto il profilo della governance si distingue la presenza di strumenti adeguati per la gestione dei fattori ESG, dalla definizione di obiettivi specifici nel Piano di Sostenibilità al ruolo del Comitato e del Responsabile dedicato. Si segnala inoltre l'elevata rappresentanza femminile nelle posizioni apicali, da tempo uno dei principali punti di forza."Siamo estremamente soddisfatti dell'upgrade ricevuto, che rappresenta un riconoscimento tangibile del nostro impegno nel portare avanti un modello di crescita responsabile e sostenibile - ha detto l'- Il passaggio ad AA testimonia la solidità del nostro percorso e la capacità del Gruppo di coniugare risultati economici, attenzione alle persone e tutela dell'ambiente".