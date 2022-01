Conti pubblici, valutazioni del Governo più accurate dopo istituzione dell'UPB

(Teleborsa) - Dopo l'istituzione dell'le previsioni economiche del governo indicate nelsi sono rilevate più accurate con il margine di errore medio sul PIL reale dell'anno successivo che si è ridotto da 1,5 punti (nel periodo 2000-I sem. 2014) a circa un quarto di punto (nel periodo II sem. 2014-2019). È quanto emerge dal focus tematico "Una valutazione storica delle previsioni macroeconomiche del MEF e dell'UPB" pubblicato oggi."Nel periodo in cui ha operato l'UPB ledel MEF sono diventate più bilanciate, soprattutto sul, risultando marginalmente pessimistiche per l'anno in corso" si legge nella ricerca. "Permane un ottimismo non trascurabile sul PIL nominale" prosegue il Focus "tanto più marcato all'ampliarsi dell'orizzonte di previsione, in parte ascrivibile alle ipotesi adottate sulle clausole di salvaguardia (aumento programmato delle aliquote IVA) nelle proiezioni di finanza pubblica"."Anche l'accuratezza delle stime, riferita alla dimensione degli, è migliorata nella seconda metà dello scorso decennio, sebbene vi siano ancora margini di ulteriore miglioramento per il, soprattutto sugli orizzonti più lunghi", sottolinea l'UPB. "Nel confronto con altri previsori istituzionali, come l'UPB e la, le previsioni macroeconomiche del Governo nel 2014-19 sono state lievemente più distorte e meno accurate. Negli stessi anni la differenza tra le previsioni ufficiali e quelle degli analisti privati si è decisamente ridotta, segnalando l'intenzione del Governo di essere più coerente con le attese prevalenti all'esterno", conclude la ricerca.