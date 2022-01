Covid, Ministri Salute UE: "pronti per quarta dose"

(Teleborsa) -. Lo ha affermato la commissaria europea per la salute, la cipriota, intervenuta alla riunione straordinaria dei Ministri UE convocata per fare il punto della situazione."Il nostro costante coordinamento negli ultimi due anni è stato una delle basi del successo della nostra risposta alla pandemia", ha detto Kyriakides, aggiungendo "tra di noi, indeboliscono la fiducia nella vaccinazione e riducono il senso di accettazione delle misure di sanità pubblica e delle raccomandazioni che noi facciamo ai cittadini".La riunione odierna è stata convocata dalla presidenza francese per fare il punto sulla diffusione della variante Omicron e per coordinare le la risposta comune alla pandemia, con due priorità: l'aumento della copertura vaccinale ed eventualmente la messa in campo della quarta dose."Quel che non dobbiamo dimenticare, agendo con urgenza, è che. Su questo dobbiamo concentrare le energie adesso", ha detto Kyriakides, sottolineando "dobbiamo".A proposito della dose aggiuntiva la responsabile europea per la salute ha affermato "l'evidenza scientifica deve essere il nostro punto di partenza" e se i dati ascientifici prevedono unaLa Commissaria ha poi parlato delle forniture, ribadendo "i contratti con i nostri fornitori ci assicurano anche le prossime generazioni dei vaccini", ma occorre "stare pronti" e prendere "decisioni in maniera rapida", facendo gli ordini "non appena le aziende farmaceutiche informeranno di aver adattato i vaccini".