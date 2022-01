Nupi Industrie Italiane, da Intesa Sanpaolo 3 milioni di euro con Garanzia Green di SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Laal centro del progetto di crescita della, azienda specializzata nella produzione di tubature in materiale polimerico per il trasporto di fluidi in pressione, finanziato dacon, assistito dalla Garanzia Green di. Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.L’operazione nasce dalla volontà dell’azienda di sviluppare ulteriormente lea propria disposizione così da ridurre i consumi di materie prime e gli scarti di produzione, con conseguente aumento alla sostenibilità ambientale dei processi e della capacità produttiva. Il tutto con un’attenzione peculiare anche al sostegno deidei territori di riferimento e alla valorizzazione delle persone del Gruppo. Nell’ambito dell’operazione con Intesa Sanpaolo, infatti, la Nupi ha voluto stipulare una polizza collettiva infortuni per assicurare a tutti i propri dipendenti un sistema di welfare aziendale a tutela della serenità e sicurezza professionale.La Nupi Industrie Italiane, già Nupigeco, è un’azienda specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi diper il settore idrosanitario, industriale, gas, irrigazione riscaldamento, con l’esperienza nella produzione di tubazioni polimeriche specificatamente dedicate ai mercati petroliferi, chimici e petrolchimici. Fondata più di 50 anni fa ada Luigi Genoni e oggi ben radicata sul territorio emiliano e lombardo con oltre 300 dipendenti complessivi, la Nupi ha attualmente quattro stabilimenti produttivi in Italia (due a Busto Arsizio in Lombardia, a Castel Guelfo e Imola in Emilia-Romagna) nonché stabilimenti, consociate e magazzini in Francia, Spagna, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti ed Emirati Arabi., CEO Nupi Industrie Italiane: “l’obiettivo del progetto e’ quello di ridurre la quantità di materiale necessaria alla produzione dell’unità di prodotto, sia esso un tubo o un raccordo, e l’azzeramento degli scarti di produzione non riutilizzabili e per questo oggi alienati in discarica. L’ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto unicamente attraverso un controllo maniacale delle fasi produttive reso possibile dalle nuove tecnologie IoT. Alla fine dei 3 anni la quantita’ di energia necessaria per la produzione della singola unita’ e di conseguenza la CO2 emessa per produrla, verra’ ridotta drasticamente. Considerando i recenti investimenti in due impianti di trigenerazione e l’ampliamento degli impianti fotovoltaici, che porteranno ad una potenza installata di 3MW, la “carbon footprint” della NUPI industrie Italiane sarà sicuramente una delle piu’ basse del settore”., Responsabile Task Force Green di SACE: “Questa convenzione siglata con Intesa Sanpaolo ci permette di agevolare l’accesso ai finanziamenti green da parte delle Pmi e delle Mid Cap che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. Le convenzioni – che stiamo sviluppando con Intesa così come con altri istituti di credito – ci consentono accelerare i processi di istruttoria, rendendoli quasi interamente digitali grazie a una apposita piattaforma on line. Tutto questo rafforza l’impegno di SACE per la transizione ecologica dell’Italia, in linea con gli obiettivi del PNRR”., Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Sostenibilità ambientale e transizione ecologica sono asset fondamentali per una crescita strutturale e duratura delle nostre aziende, gli investimenti in tale ambito non sono soltanto una scelta etica ma scelte strategiche per la competitività. L’operazione con una realtà d’eccellenza come la Nupi Industrie Italiane conferma il nostro impegno per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica per supportare la transizione sostenibile che premia con una riduzione di tasso gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG predefiniti”.