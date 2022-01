Nagel (Mediobanca): Italia allinei pratiche di governance a mercati internazionali

Mediobanca

Generali

(Teleborsa) - "In questo momento ci sono una serie di importanti [decisioni incombenti] che saranno un test per la maturità del capitalismo italiano" e "per rendere il Paese più attraente per gli investimenti". Lo ha affermato, amministratore delegato di, in un'intervista al Financial Times. Il CEO non si è sbilanciato sulla partita, in cui la banca d'investimento si trova a fronteggiare la crescente pressione di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone. "Per quanto riguarda Mediobanca,e presenta un ritorno nettamente superiore al nostro costo del capitale", ha aggiunto Nagel.Il CEO ha poi commentato gli sforzi di messa a terra del PNRR. "Una priorità chiave per l'Italia è spendere bene i fondi, evitando i rischi di un crescente statalismo e favorendo, al contrario,". Il recovery fund "può essere un punto di svolta in termini di crescita [economica] prevista aggiuntiva, che è particolarmente significativa per un paese altamente indebitato", ha puntualizzato.Nella giornata odierna avrà luogo il primo voto per cercare il successore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nagel crede che Mario Draghi debba restare sulla scena politica italiana in un momento cruciale per l'attuazione delle riforme. "Chiaramente,", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mediobanca.