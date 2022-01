Quirinale, Pd-M5s-Leu confermano scheda bianca: al via alle 15

(Teleborsa) - Partirà ufficialmente alleil primo scrutinio per l'elezione delsenza intesa tra i partiti e con l'unica certezza, salvo sorprese, che nelle urne finirannoLasi è consumata tra mosse tattiche, incontri , telefonate e veti incrociati. Dopo l'uscita di scena dii il. La rosa di nomi annunciata da Matteo Salvini ancora non c'è anche se l'ex ministro fa sapere, dopo aver informato il Cavaliere, di essere al lavoro per candidature sulla cui "levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti". Lemasu due punti appare irremovibile:e poiIntanto, terminato il vertice tra: il centrosinistraa, decisione presa anche dai 44 Grandi Elettori diA smuovere le acque ci pensa però il segretariochechiederà una presa dii: "Ha rappresentato per l'Italia una straordinaria risorsa e il compito di tutti noi è di preservarlo. Draghi è una delle ipotesi sul tavolo. Non solo, il leader Dem è pronto ad aprire con Salvini anche il capitolo Mattarella:Gli altri nomi in pista, almeno tra quelli circolati ufficialmente -- Con la morte, ieri sera, del deputato FI Vincenzo Fasano scendono intanto a 1008 i grandi elettori chiamati da oggi ad eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Scende, di conseguenza, anche ail quorum dei due terzi richiesto nelle prime tre votazioni mentre dalla quarta servirà laIl Presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome del votato ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto.soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto.