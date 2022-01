Tassi USA, la Fed si prepara ad agire

(Teleborsa) - Settimana importante per i mercati finanziari con gli investitori che guardano prevalentemente alla Federal Reserve, mentre sullo sfondo restano i timori per il rischio geopolitico, con leInizia domani, 25 gennaio, per terminare mercoledì 26 gennaio, la riunione del FOMC, il braccio operativo della banca centrale americana.L'appuntamento con ladei mercati finanziari. L'istituto guidato daprepara la strada dei rialzi, con il primo ritocco all'insù del costo del denaro atteso a marzo, avviando così un percorso più aggressivo nella lotta all'inflazione.Mercoledì gli addetti ai lavori si attendono quindi un, nel mese di marzo, dopo che nelle ultime settimane il linguaggio della Fed si è inasprito nei confronti dei prezzi considerati ormai una grave minaccia alla ripresa economica e al mercati del lavoro.