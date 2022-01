Unilever, investitore attivista prende posizione. Titolo spicca il volo

Unilever

(Teleborsa) - Il titolo diè in grande rialzo sulla borsa di Londra sulle indiscrezioni che vogliono l'nel colosso britannico dei beni di consumo. Unilever è infatti sotto la lente degli investitori dopo la sua offerta per acquisire la divisione Consumer Healthcare di GlaxoSmithKline (GSK). Dopo aver affermato che l'operazione sarebbe "una scelta strategica forte", Unilever ha però chiarito che non aumenterà ulteriormente la propria maxi-offerta da 50 miliardi di sterline., l'hedge fund attivista di Peltz, avrebbe già costruito una partecipazione non specificata in Unilever, secondo quanto scrive Reuters.Spicca il volo, che si attesta a 3.887, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3.915,3 e successiva a quota 3.981,3. Supporto a 3.849,3.