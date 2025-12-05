Unilever, la divisione gelati debutta in Borsa lunedì ad Amsterdam, Londra e New York

(Teleborsa) - Unilever
, multinazionale britannica di beni di consumo, ha annunciato che la scissione della sua attività di gelati, ora nota come The Magnum Ice Cream Company
(TMICC), si completerà sabato 6 dicembre 2025. L'ammissione delle azioni ordinarie di TMICC alle negoziazioni ad Amsterdam, Londra e New York, e l'inizio delle negoziazioni delle azioni TMICC, sono previsti per lunedì 8 dicembre
2025.
Unilever manterrà una partecipazione di minoranza (inferiore al 20%) in TMICC dopo la scissione, che verrà ceduta nel tempo
per sostenere i costi di separazione e la flessibilità del capitale.
TMICC diventerà l'unica società quotata esclusivamente nel settore dei gelati
. Il mercato globale dei gelati è stimato in 75 miliardi di euro e fa parte del mercato globale degli snack da 470 miliardi di euro. Il mercato dei gelati è cresciuto costantemente con un CAGR medio annuo del 3-4% negli ultimi dieci anni, con rendimenti interessanti.
TMICC è leader di mercato globale nella categoria dei gelati con 160 anni di esperienza e tradizione
. Nel 2024, l'azienda ha generato 7,9 miliardi di euro di fatturato e 1,3 miliardi di euro di EBITDA rettificato. TMICC possiede 4 dei 5 principali marchi di gelati al mondo
, gestisce circa 3 milioni di congelatori, leader di mercato, e detiene una quota di mercato globale al dettaglio di circa il 21%.
TMICC offre un'ampia gamma di gelati per tutti i canali, fasce di prezzo, occasioni di consumo e momenti di domanda, con gusti e formati di prodotto personalizzati in base alle preferenze dei consumatori regionali. Ha una presenza equilibrata in tutte le regioni con un buon mix di marchi globali di successo come Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto
e il marchio Heart, oltre a eroi locali come Breyers, Klondike e Popsicle.