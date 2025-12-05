Unilever, la divisione gelati debutta in Borsa lunedì ad Amsterdam, Londra e New York

Unilever

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di beni di consumo, ha annunciato che la scissione della sua attività di gelati, ora nota come(TMICC), si completerà sabato 6 dicembre 2025. L'ammissione delle azioni ordinarie di TMICC alle negoziazioni ad Amsterdam, Londra e New York, e l'inizio delle negoziazioni delle azioni TMICC, sono previsti per2025.Unileverper sostenere i costi di separazione e la flessibilità del capitale.TMICC diventerà. Il mercato globale dei gelati è stimato in 75 miliardi di euro e fa parte del mercato globale degli snack da 470 miliardi di euro. Il mercato dei gelati è cresciuto costantemente con un CAGR medio annuo del 3-4% negli ultimi dieci anni, con rendimenti interessanti.TMICC è leader di mercato globale nella categoria dei gelati con. Nel 2024, l'azienda ha generato 7,9 miliardi di euro di fatturato e 1,3 miliardi di euro di EBITDA rettificato. TMICC possiede, gestisce circa 3 milioni di congelatori, leader di mercato, e detiene una quota di mercato globale al dettaglio di circa il 21%.TMICC offre un'ampia gamma di gelati per tutti i canali, fasce di prezzo, occasioni di consumo e momenti di domanda, con gusti e formati di prodotto personalizzati in base alle preferenze dei consumatori regionali. Ha una presenza equilibrata in tutte le regioni con un buon mix die il marchio Heart, oltre a eroi locali come Breyers, Klondike e Popsicle.