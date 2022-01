Il comparto tecnologico a Milano è effervescente (+3,02%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 22 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 154.308,9, dopo un esordio a 152.075.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,74%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,41%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,52%.Su di giri(+3,4%).Tra i titoli adell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,46% sui valori precedenti.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,96%.Effervescente, con un progresso del 2,46%.