Microsoft annuncia utili e ricavi sopra attese. Focus sul gaming

Microsoft

(Teleborsa) - Profitti e fatturato in forte crescita per, che ha chiuso il secondo trimestre fiscale con undi dollari, superiore alle stime degli analisti.è risultato superiore ai 2,31 dollari dlele stime di consensus.La big statunitense del software ha vistodi dollari, grazie soporattutto all'ottima performance del cloud di(+46%) ed in generale del segmento(+25%). Azure, il clud per gli enti pubblici, in realtà ha fatto appena meglio delle attese degli analisti e qundi in un certo senso i numeri non sono apparsi esaltanti. I ricavi del segmento computer sono saliti del 15%, grazie ad un aumentod elle licenzedel 25%, mentre il focus resta puntato sul gaming dopo l'acquisto di Activision Blizzard. i ricavi generati dallasono aumentati del 4%., Cfo di Microsoft, ha affermato che la domanda rimane forte in gran parte dei business ed ha anticipato stime di ricavi a 48,5-49,3 miliardi di dollari per il terzo trimestre fiscale, superando il consensus di 48,23 miliardi. Hood ha affermato che la società ora prevede un leggero aumento dei margini operativi per l'intero anno.Il titolo Microsoft è stato colpito da una certa volatilità nella sessione after-hours della borsa americana, arrivando a perdere sino al 5%, prima di rimbalzare, dopo aver chiuso la sessione duìiurna in calo del 2,66%.