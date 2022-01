Digital Value, CFO SIM conferma giudizio e vede occasione di acquisto

Digital Value

(Teleborsa) - Corporate Family Office SIM (CFO SIM) hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT,. La revisione della valutazione è arrivata dopo che la società ha registrato ricavi consolidati, non sottoposti a revisione, pari a circa 544 milioni di euro nel 2021, in crescita di 102 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+23,1%). Le azioni di Digital Value scambiamo poco sopra quota 91 euro per azione, lontane dai massimi storici di 118 euro per azione registrati a novembre e dicembre.Secondo CFO SIM, la recente debolezza del titolo è stata guidata dai timori inflazionistici, dall'incertezza legata all'attuale situazione geopolitica in Ucraina e da un'ondata di prese di profitto su quei settori/titoli che hanno registrato ottime performance nel 2021. "L'attuale prezzo delle azioni rappresentail titolo di un operatore in crescita, che genera flussi di cassa e con un, la cui entità potrebbe essere considerevole", scrivono gli analisti.Ora CFO SIM si aspetta per il 2021per 541,6 milioni di euro, undi 55,8 milioni di euro e undi 28,1 milioni di euro. Nel 2022 questi valori dovrebbero salire, rispettivamente, a 698,9 milioni di euro, 71,2 milioni di euro e 35,8 milioni di euro. Nel 2023 sono attesi ricavi per 835,2 milioni di euro, un EBITDA di 90,5 milioni di euro e un utile netto di 51,4 milioni di euro.