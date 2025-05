Buongiorno dalla Borsa 26 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Oggi la Borsa diper il Memorial Day, ma intanto il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,61%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 20.915,65 punti, in calo dello 0,93%.amplia la performance positiva dello 1,00% e chiude a 37.531,5 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 10.083,4 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Decolla, con un importante progresso dell'1,67%;per festività; in luce, con un ampio progresso dell'1,33%.Apprezzabile rialzo (+2,56%) a Milano per il comparto. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,80% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia consumatori. Si attende dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre domani. Mercoledì, in Germania l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.