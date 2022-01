Hera approva piano al 2025. Investimenti per 3,8 miliardi e dividendo di 14,5 centesimi

Hera

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha, che vede in rialzo tutti i principali target del gruppo e delinea una serie di interventi per la transizione energetica, l'economia circolare e l'evoluzione tecnologica, con progetti in grado di intercettare anche le opportunità di finanziamento del PNRR. Dal punto di vista industriale, lo sviluppo sarà trainato(M&A) e, con l'obiettivo di 4,5 milioni di clienti energy al 2025. Dal punto di vista finanziario, la multiutility prevede di raggiungere un margine operativo lordo di 1,4 miliardi di euro e investimenti complessivi per 3,8 miliardi."I migliori flussi di cassa attesi permetteranno diai nostri azionisti - ha commentato l'- E per indirizzare con ancora più efficacia i nostri interventi, da due anni abbiamo voluto misurare la nostra traiettoria rispetto ad ambiziosi obiettivi per il 2030, rafforzando il nostro impegno per la transizione energetica, l'economia circolare e l'evoluzione tecnologica".Per quanto riguarda i target finanziari, è previsto undi 1,4 miliardi di euro al 2025, ovvero 277 milioni in più rispetto a fine 2020 e un incremento medio annuo del 4,5%. La crescita organica e le efficienze operative contribuiranno alla marginalità per 192 milioni, mentre. Efficientamenti, espansione delle quote di mercato, nuovi progetti e investimenti consentiranno di assorbire gli impatti negativi, per complessivi 37 milioni, derivanti dalla perdita di alcuni incentivi, come quelli sulla produzione di energia rinnovabile, e dal taglio del WACC sui servizi regolati.Il Piano al 2025 prevedein forte aumento, per oltre 3,8 miliardi di euro, in media circa 770 milioni all'anno: un incremento del 60% rispetto alla media dell'ultimo quinquennio. Grazie all'ottimizzazione dei costi finanziari e fiscali, vengono previsti valori dial 2025 rispettivamente al 10,6% e all'8,7%. Ilal 2025 è previsto al 2,8x, in coerenza con l'attuale livello. Il gruppo prevede di distribuirein costante crescita: in occasione dell'approvazione del Bilancio del 2021, la multiutility proporrà un dividendo di 12 centesimi per azione, rispetto agli 11 centesimi del dividendo 2020. Il dividendo sarà in ulteriore crescita fino a 14,5 centesimi per azione nel 2025 (+32% rispetto all'ultimo dividendo pagato).