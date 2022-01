Salvatore Ferragamo, ricavi in aumento del 30% nel 2021

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -ha registrato(escludendo il business dei Profumi) pari aa cambi correnti e del 31,4% a cambi costanti rispetto al 2020. I ricavi del quarto trimestre 2021 hanno registrato un aumento del 20,8% a tassi di cambio correnti (+23,5% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2020. Nell'intero annohanno registrato "un significativo incremento del fatturato", sottolinea l'operatore mondiale del settore del lusso quotato su Euronext Milan.Il canale distributivoha registrato ricavi consolidati in aumento del 30,2% (+32,2% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel quarto trimestre i ricavi del segmento hanno superato i livelli pre-covid, in particolare grazie all'andamento in cinque regioni (Greater China, Nord America, America Latina, Corea e Giappone). Il canalediretto ha registrato ricavi in aumento del 41,3% (+43,3% a tassi di cambio costanti). Il canaleha riportato ricavi in aumento del 28,6% (+30,3% a tassi di cambio costanti).L'areasi riconferma il primo mercato in termini di ricavi, in aumento del 17,3% (+16,9% a tassi di cambio costanti) rispetto all'esercizio 2020. Il mercatoha riportato un aumento dei ricavi del 3,7% (+8,1% a tassi di cambio costanti), mentre i negozi diretti inun +9,4%. L'area, impattata dalle chiusure dei negozi e soprattutto dai limitati flussi turistici, ha registrato un aumento dei ricavi del 21,2% (+19% a tassi d i cambio costanti). L'area delha registrato un aumento del 71,5% (+82,6% a tassi di cambio costanti). L'area delha registrato un aumento dei ricavi del 37,3% (+42,5% a tassi di cambio costanti).