A2A anticipa target Piano. Mazzoncini: "Saremo leader transizione e protagonisti nel biometano"

(Teleborsa) -intitolato "Beyond expectations", anticipando di un decennio il. Un piano che - ha sottolineato l'Addurante la presentazione - che fa perno suDalle slide è emerso che A2A conta di chiudere il 2021 con un(+15% rispetto agli 1,2 miliardi attesi) e conal di sora degli 1,3 miliardi previsti e quasi il doppio rispetto ai 900 milioni del 2020. La life company ha quindi anticipato di 2 anni i target pevisti dal precedente piano.Su queste basi solide - ha spiegato Mazzoncini - la multiutilitye costruendo un modello che sarà une vedrà una compressione dei combustibili fossili al 10% ed un aumento della quota dell'elettrico (51% da 21%) e dellle bioeneregie (30% da 11%).Ragionando sull'obiettivo net zero, l'Ad ha ha confermato il raggiungimento del target con un decennio di anticipo e, pari alle emissioni prodotte dall'intero settore dei trasporti in Italia. Ragionando in termini di fattore emissivo si prevede di raggiungere 216 grammi complessivi (sotto i 230 grammi previsti a lilvello internazioale) con circa 130 grammi derivanti dalla generazione elettrica con lo sviluppo delle rinnovabili e 450 grammi dai termovalorizzatori. In ogni caso i termovalorizzatori consentono di abbattere del 44% le emissioni rispetto ad conferimento in discarica.Il numero uno di A2a ha parlato anche dellada multiutility locale, ricrdando l'importanteItalia, con impianti di rifiuti speciali in Calabria (oggi la terza più importante regione) e, grazie ai fondi Ardian, con impianti in Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna., con un primo step in Spagna atraverso le operazioni annunciate la scorsa settmana.A proposito del, Mazzoncini ha sottolineato l'imprtante vataggio dei clienti di A2A, poichè tutta lquesto consente oggi siin uno scenario in cui si prevede che, dal picco atteso nel 2022, si prevede di tornare ai livelli pre-crisi nel 2024-2025. "Questo ha garantito ai nostri clienti un risparmio di 450 milioni di euro sulle bollette", ha affermato il manager, indicando che sul gas il risparmio di di circa 300 milioni.Quanto alla transizione energetica, il manager ha affermato, con l'obiettivo di ragigungere 60 impianti a fine piano più altri 5 impianti di liquefazione (LNG) per fornire biocarburante a case costruttrici di camion, navi ecc. Sono prervisti 600 milioni di investimewnti per la produzione di 200 milioni metri cubi di biometano. Quanto all', la via più efficiente è quella di produrre idrogeno verdeper impiegarlo soprattutto la mobilità. Sono previsto 200 milioni di investimenti nei prossimi anni per arrivare ad ebitda 32 milioni.L'Ad ha confermato anche ilcon investimenti previsti di 1,9 miliardi sulle reti elettriche e 1,2 miliardi su quelle a gas. Fra le novità principali la, che prevede la sotituzione dlele colonnine quick con colonnine fast e ultrafast. Ci si aspetta che in italia si arrivi a 100-150 mila punti ricarica al 2030 - ha spiegato - che si gtraduce in un target di 24mila punti di ricarica per A2A.