Spagna, PIL 4° trimestre stimato +2% t/t e +5,2% a/a. Sopra le attese

(Teleborsa) -aumenta oltre le attese nel 4° trimestre. Secondo la stima flash pubblicata dall'Istituto Nazionale della Spagna (INE), dovrebbe essersi registrata una, dopo la variazione del +2,6% del trimestre precedente, risultando superiore alle stime di consensus (+1,4%). Su, il dato è indicato in% dopo il +3,4% precedente, al di sopra delle attese degli analisti che indicavano un +4,5%.Il contributo dellaalla crescita del PIL anno su anno nel trimestre del 2021 è stato di 3,6 punti, 1,1 punti in più rispetto a quello del terzo trimestre. Laha presentato un contributo di 1,7 punti, otto decimi in più rispetto a quello del trimestre precedente.il PIL a prezzi correnti si è attestato a 1.202.994 milioni di euro, il 7,2% in più rispetto al 2020. In termini di volume, il PIL ha registrato una variazione del 5%.